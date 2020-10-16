新竹縣政府舉辦「來竹縣約會吧！」秋遊星夜季系列活動，17日下午5點將於竹北市的水圳森林公園，由獨立樂團告五人、旺福、麋先生、魏嘉瑩 Arrow Wei、鹿洐人等，接力演出「潮青草地音樂會」，結合大專院校社團聯合展演、市集、藝術裝置等，邀請縣民周末踏青、聽音樂。

新竹縣長楊文科表示，由縣府團隊舉辦的「來竹縣約會吧！」秋遊星夜季系列活動，自中秋、國慶連假開始，陸續在橫山、關西、峨眉舉辦「浪漫山林音樂會」、「星夜野餐日」、「星夜電影院」、「秘境營火夜」等，而24日、31日還將於竹北市舉辦汽車電影院、炫音星空音樂會，用不同方式品味浪漫。

除了邀請獨立樂團告五人、旺福、麋先生、魏嘉瑩 Arrow Wei、鹿洐人等演出外，10月17、18及24、25、31日等周末，於水圳森林公園均有20攤左右的星夜市集，包含創意手作、特色美食、文創商品等，還有與潮青草地音樂會同時啟動的藝術裝置「星夜森林」、「星空下的皮皮獅」、「銀河星鑽」等，點綴公園。

交通旅遊處指出，活動結合安心旅遊自由行自住活動，還有「秋樂關西，萬聖遊樂園」活動，民眾只要入住新竹縣的旅館、民宿，就有機會免費參加六福村主題遊樂園的萬聖節活動，詳情可洽官方網站，或加入[email protected]官方帳號「來竹縣約會吧！秋遊星夜季」等平台查詢。

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