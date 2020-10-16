全台各大百貨公司正值周年慶檔期，品牌大打折扣，不少民眾都挑在此時搶便宜和囤貨。15日一位網友無奈向網友討拍他想買名牌Roots的特價服飾，一回神衣服卻被2位阿姨搶空。不料，文發出後卻反被網友狠酸。

一位林網友在臉書社團《爆怨公社》表示，他昨日趁周年慶第一天前往新竹某間百貨公司，想購買名牌Roots限量僅35件的上衣及45件外套，不料一回神時，全部的衣服早已被兩位阿姨抱走，一行人不分尺寸，只要是衣服就直接掃入懷中，高調的行徑讓原Po看傻眼，無奈的寫下「只能怪自己為什麼沒有用跑的。」還拍下阿姨們的圖片，後製合成上「妳為什麼臉皮那麼厚」的圖片。

文發出後不少網友理智上線，站出來幫掃貨阿姨說話，「是活動太爛，沒限制一人限購一件」、「沒限購的話 那是他的權利吧」、「店家沒限購，人家排隊買到是花時間體力的，為啥要被拍照公審？」、「活動沒規定，人家想怎麼玩就怎麼玩了xd」、「這很明顯是代購阿，不過店家沒有一人限購多少，代購早早去排隊然後搶購一空憑的也是真本事」、「又沒限購，為什麼不能一次買走^^?」。

(中時新聞網)