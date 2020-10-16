環保樹葬受到民眾接受，出現供不應求，台中市3處樹葬植存區中，大坑樹葬植存區及神岡樹葬植存區已滿葬，只剩大雅1處可提供民眾樹葬使用，市議員李天生16日質詢要求市府重視，爭取設置「屯區樹葬植存區」。

李天生指出，台中市公墓用地，一位難求，公立納骨塔櫃位則是供不應求，登記民眾大排長龍，大家面臨死無葬身之地的困擾，近年來市府推廣「環保綠色殯葬」，包括樹葬、海葬，希望減少殯葬用地，避免興建納骨堂。

其中「樹葬」由於回歸自然，符合環保要求，申請案件不斷增加，由2012年253件大幅增長到2019年1742件，不敷需求，全市3處樹葬植存區中，大坑樹葬植存區及神岡樹葬植存區已經滿葬，暫不對外開放，目前只剩下大雅區1處還有使用空間。

他要求市府面對重視，盡速提出後續規畫措施，滿足鄉親需求，此外，屯區一帶人口住戶密集，希望在霧峰現有公墓內或峰谷、坑口、桐林山區，找尋適當地點設置屯區樹葬植存區，解決屯區鄉親喪葬頭痛問題。

目前台中市樹葬使用規費為3000元，參加樹葬的民眾，都具有「環保綠色殯葬」概念，他建議免收規費，吸引更多民眾效法跟進；此外，台北市、新北市、桃園市、苗栗縣及金門縣等地公墓實施樹葬免費，建議台中市比照辨理；或是針對本市或外縣市民眾，分別訂定不同收費價格，以求公平。

民政局長吳世瑋表示，環保樹葬逐步為民眾所接受，屬於環保且又節省用地的殯葬方式，但樹葬區仍有養護及管理成本，目前酌收3000元規費，以落實使用者付費精神。

民政局提到，樹葬所收取規費相比其他殯葬設施收費較為低廉，未來為鼓勵民眾多加利用環保葬方式，對於環保樹葬收費是否減收，或針對外縣市民眾分別訂定不同收費價格，市府將研議評估。

對於設置「屯區樹葬植存區」，民政局表示，市府將審視目前樹葬容納量體及民眾使用情形，進行相關可行性評估。

(中時 )