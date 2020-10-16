家住高雄林園區的王皇閔與隔鄰的堂姊弟長期不睦，帶著63瓶汽油縱火侵入住宅縱火燒死堂妹，事後還企圖用「家族遺傳思覺失調症」脫罪，遭法官打臉。高雄地院16日依殺人罪判無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

法官認為，王男蓄意購買30公升汽油、分裝成63瓶，再用塑膠袋分裝，刻意分別放置在二樓、一樓逃生出入口，等同設下兩重逃生障礙，置人於死企圖明顯。

檢警也查出，王男犯案前刻意委託友人照顧小狗、收房租，還指示每月固定匯款給母親，表示子自己「要去國外躲數個月才回來」。

2019年2月王男曾與堂弟衝突、互毆扭打，雙方還互告傷害罪，導致王男懷恨在心。今年2、3月期間，王男陸續到林園中芸三路的加油站買入30公升汽油，回到家中用600毫升寶特瓶分裝成63瓶，用塑膠袋分裝。

王男今年3月5日凌晨先從2樓陽台偷偷爬到堂姊弟家陽台，進入室內後，先將5瓶汽油潑灑於堂弟、堂妹的房門口及走道，再用電擊棒引燃汽油。

眼見火勢迅速竄起，王男堂妹一度驚恐大喊「趕快報警！」但仍因無處可逃、休克身亡。堂弟驚醒後立刻破窗、從後陽台跳樓逃生，但身體仍有33％2至3度燒燙傷，送醫搶救無生命危險，王男則逃之夭夭。

消防隊員撲滅火勢後，在2樓陽台、神明廳及樓梯口等處找到數十瓶未使用的汽油。14天後躲藏在林園的王男落網，他一度辯稱「沒想到電擊棒會引燃火勢」，還強調無放火殺人意圖。

王男在法庭上一度辯稱只是想用電擊棒嚇嚇堂姊弟，是「不小心引燃火勢」，沒有殺人意圖，還一度稱自己有思覺失調症家族病史，要求精神鑑定。但法官痛斥王男不但縝密預謀犯案，犯案後還知道躲避警方追緝，證據確鑿，依侵入住宅、放火、殺人未遂、殺人既遂等罪從重論處，判其無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

(中時 )