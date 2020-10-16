不滿台南市政府南鐵東移、強拆民宅，15名聲援者16日下午前往交通部，試圖闖入抗議，並在車道口與警方發生激烈衝突，混亂中有人撞到欄杆、流血掛彩，警方最後將其中11人制伏，並施以保護管束。目前雙方仍在對峙當中。

聲援南鐵拆遷戶 學生衝進交通部與警爆衝突10餘人遭逮

據指出，陳姓男子在內的15人，下午2時前往交通部，抗議南鐵東移，眾人越喊越激動，試圖由車道闖入部內，但被維安的中正一分局警方攔下，雙方發生推擠衝突，混亂中抗議者有人撞到頭流血。

警方以優勢警力將動作最大的11人分別制伏，將在登記抗議者資料、並等對方冷靜後，再讓其離開。

(中時 )