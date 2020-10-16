南鐵拆遷戶聲援者衝交通部抗議 爆發警民衝突仍對峙中 16:352020/10/16 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 聲援南鐵拆遷戶，學生衝進交通部與警爆衝突11人遭逮。(陳鴻偉攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不滿台南市政府南鐵東移、強拆民宅，15名聲援者16日下午前往交通部，試圖闖入抗議，並在車道口與警方發生激烈衝突，混亂中有人撞到欄杆、流血掛彩，警方最後將其中11人制伏，並施以保護管束。目前雙方仍在對峙當中。 聲援南鐵拆遷戶 學生衝進交通部與警爆衝突10餘人遭逮 據指出，陳姓男子在內的15人，下午2時前往交通部，抗議南鐵東移，眾人越喊越激動，試圖由車道闖入部內，但被維安的中正一分局警方攔下，雙方發生推擠衝突，混亂中抗議者有人撞到頭流血。 警方以優勢警力將動作最大的11人分別制伏，將在登記抗議者資料、並等對方冷靜後，再讓其離開。 (中時 ) #警方 #11 #南鐵 #交通部 #抗議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 虎頭埤老照片展憶當年 新化武德殿登場 09:072020/10/16 旅遊 台南轎車自撞電桿冒火球 車上6人受傷 10:112020/10/16 社會 男電話恐嚇要炸小港機場 警火速逮人 13:562020/10/16 社會 男子持西瓜刀闖台南市衛生局 警強制送醫 13:202020/10/16 社會 陸軍演 美偵蒐 南海情勢詭譎 04:092020/10/16 兩岸要聞 農地露天焚燒垃圾 竹縣男遭羈押 15:242020/10/16 寶島 NCC東廠化 林錫耀亂扣帽 04:092020/10/16 政治要聞 帛琉旅遊泡泡方案 交通部下周五將提計畫 13:212020/10/16 生活 泰國反政府示威佔領鬧區路口 晚間和平散場 05:322020/10/16 國際 老翁差點走上交流道 警車陣中救人 送晚餐先暖胃 10:182020/10/16 社會 社會熱門新聞 男業務嘴功了得 單親媽入坑儲蓄險 保單未過欠「987元」不理 - 社會 聲援南鐵拆遷戶 學生衝進交通部與警爆衝突10餘人遭逮 - 社會 反送中律師北市開餐廳遭潑雞糞 店長、廚師身上全是黃色排泄物 - 社會 名醫61字諷長灘島「一條線」比基尼妹 她怒控求償敗訴 - 社會 曬衣台驚見女生打赤膊！網暴動：好山好水好身材 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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