美股弱勢整理，亞洲主要股市跟著回檔，台股連四黑，且外資續賣超並匯出資金，新台幣盤中也回到28.7元，尾盤央行進場調節後，終場收在28.979元兌1美元，貶值1.9分，已連續四個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量11.27億美元。

新台幣本周累計貶值1.3分或0.04％，周線終結連二升。外匯交易員表示，美國新經濟刺激方案選前過關渺茫，又傳新冠疫苗年底推出機會恐落空，且國際疫情難有效控制，避險情緒升溫下，股市續弱整理，國際美元也走高，亞洲主要股匯市無力反攻，台股震盪後收盤下跌77點，外資賣超雖減至31億元，但仍匯出資金，新台幣實質匯率續貶。

外匯交易員指出，新台幣這波漲勢暫歇，央行總裁楊金龍認了28元價位為短期的新常態，反應在近日來尾盤作價調節幅度逐步縮小，但主要是先前尾盤加大力道阻升，因此預料下周就算美元續強，新台幣應不會一舉重返29元，只要在匯市穩定前提下，偏向再縮小尾盤作價幅度。

(工商 )