上市建商達麗建設（6177）再度攜手房地產「代銷天王」海悅國際（2348），「強強聯手」，16日公布，雙方共同斥資21.8億元，買下台中833坪土地，計畫明年推出新案。

達麗建設董事長謝志長、海悅國際董事長黃希文雙方的好交情，近年來已從代銷案一直延伸到自地自建案，16日又宣布將進行新的合作案。達麗建設和海悅國際，分別以70％和30％的出資比例，共同斥資21.8億元，買下台中北區賴厝廍段土地，面積共833.39坪，平均每坪取得價格為262萬元，總計土地價款為21.8億元。

達麗建設協理廖政雄表示，這是繼達麗建設和海悅國際共同合作推出台中「達麗創世紀」新案以來，第二次的合作案。其中，達麗建設參與投資比例為70％，投入土地總價款計15.28億元。

至於「達麗創世紀」，達麗表示，預計十月底取得建照後，正式推出，總銷約80億元，該案也是由達麗投資七成、海悅國際投資三成。

(工商 )