怕胖團於3日開啟「給時間多點時間」巡演，不同於一般專場都在LIVE HOUSE，台北場在新莊的POOL POOL展開，台中場則是在大樓中間的吃漢BAR開唱，現場大送當地著名東泉辣椒醬，而且與粉絲幾乎是零距離，團員們玩得開心，粉絲們也都很盡興。這次開唱地點都精心挑選，原來是團員們想要完成童年夢：「小時候看那種美國樂團自己家泳池邊或是車庫口開唱都覺得很羨慕，或是在大樓中間的空地封街開唱都超爽的。這次的場地就根本圓了我們的夢想啊！」

《2049》這張專輯遇到疫情，原定的專場巡迴終於成行，團員們一掃心中鬱氣，發揮熱血青年特質，直喊：「這世界應該沒什麼能再難得倒我們了。」順利展開巡迴的同時，樂團也變成三人編制，團員表示：「還是會有點不習慣，但夥伴永遠是夥伴，我們會連WeeMan的份一起繼續努力！」能夠在這樣近距離的方式演出，對怕胖團來說是比較少有的演出規模，「但我們都很享受也很開心，小時候看那種美國樂團自己家泳池邊或是車庫口開唱都覺得很羨慕，或是在大樓中間的空地封街開唱都超爽的。這次的場地就根本圓了我們的夢想啊！台北場大家圍繞著我們，當大家圍繞我們的時候，根本就是以前看歐美龐克團mv的感覺。然後大家拿水槍噴來噴去，很熱血」。

成軍13年，怕胖團團員默契絕佳，身為團中唯一女性成員，大寶笑說：「其實也沒有什麼好處，他們都把我當成男生啊。」出門巡演也沒有什麼不方便的地方，連宣傳服都一樣是外套長褲，但這次巡演前，自稱團草的大寶得知有一位新加坡鐵粉特地幫她做了LINE貼圖，因為平日大寶表情十分多變，粉絲收集後作成貼圖，讓大寶在和朋友同事傳訊的時候直接便可以丟出表情，喜孜孜地天天使用。

怕胖團近期忙於巡演。（歪的音樂提供）

怕胖團近期忙於巡演。（歪的音樂提供）

(中時 )