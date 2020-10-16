中選會今天決議，駁回台獨大老辜寬敏提出的制定新憲法與啟動憲法改造工程兩項公投案。提案的台灣制憲基金會執行長林宜正今表示，中選會扼殺人民對政策行使的創制權，非常不當。

林宜正強調，台灣制憲基金會制定新憲目標不變，辜寬敏先生不會因為一次提案而退縮，下週ㄧ辜寬敏也會召開記者親自回應。

台灣制憲基金會力推制憲工程，提出2項公投案，分別是「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程」、「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法」。

中選會說明，辜寬敏所提「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」全國性公民投票提案，於2020年7月14日辦理聽證竣事，依該會第548次委員會議決議，於8月13日函請提案人之領銜人限期補正，補正後經提10月16日委員會審議，認定仍不符合規定，決議予以駁回。

另辜寬敏所提「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程？」全國性公民投票提案，於2020年7月16日辦理聽證竣事，依該會第548次委員會議決議，於8月14日函請提案人之領銜人限期補正，惟逾期未補正，決議予以駁回。

(中時 )