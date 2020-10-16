才剛踏進台大體育館準備遭遇裕隆比賽，台銀總教練陳國維隨即滿臉無奈表示，「你知道陳侑昫昨天半夜突然開刀嗎？因為他左手骨裂，只能趕緊開刀修補，我想最快也要等到1個多月才能歸隊，才打兩個盃賽，我們就4人開刀，這到底是怎麼了？」

目前台銀除了陳侑昫昨晚在台大醫院開刀，王泰傑右膝蓋也開刀，恐怕要到明年3月才可歸隊，高健益(左膝蓋)與劉人豪(右膝蓋)則是先前就動過手術了，加上林柏偉右腳踝大扭、劉韋辰右腳足底肌膜炎，台銀一下子又變成只剩11人可用。

「其實吳祐任側韌帶也拉傷了，但他今天說想要上場試試看，」陳國維說，「可是我真的被陳侑昫嚇到了，他昨晚突然告訴我要開刀，直到今天凌晨4點才跟我說開完了，我只能跟他說，既然遇到了就要面對，不要擔心，我們等你回來。」

不僅正在進行的Molton台灣超級籃球挑戰賽，台銀先前在夏季挑戰賽，同樣面臨傷兵累累窘境，甚至打到最後1天只剩8人可用，陳國維說：「我跟教練團討論過是否因為訓練強度，但球員也很納悶怎麼一直有人受傷，全隊都很無言。」

陳國維最後只能說，「這種傷兵情況不只是練球強度問題，而是運氣不好吧！」一旁的台銀隊長「喇叭」張博勝不禁自嘲，「大概是我煞氣太重了，然後大家八字都太輕，所以才會這樣一直有人受傷，只是再這樣傷下去，剩下的都快累死了。」

(中時 )