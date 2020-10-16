臺企銀(2834)因應民眾突發資金需求，推出24小時全自動化線上信貸平台「享e貸」，強打6大「讓你」特色，只需花費3分鐘便能完成申請、最快2個營業日就能核准撥款。服務上線後反應良好，近期申請件數每2周便成長近1倍。

臺企銀表示，「享e貸」透過大數據分析、AI智能、內部信用評等模型，讓客戶申貸流程自動化，只要是薪轉戶或存款客戶，便可享受線上專屬權益，最高可貸100萬元、期間最長7年，年利率優惠前3個月最低1.68％起。

臺企銀指出，「享e貸」全程線上貸、強打6大「讓你」特色，包括線上試算快速取得貸款建議、流程簡單能快速完成線上申請、自動通知不用擔心申請進度、線上對保不必外出跑分行、最快2個營業日可滿足資金需求、快速撥貸可指定好日撥款。

臺企銀說明，「享e貸」線上申請流程簡便，只需花費3分鐘就可完成資料填寫，同時上傳文件資料就可完成申請手續，並會貼心發送簡訊或e-mail通知申請進度。從申請到對保、撥款均在線上進行，核貸後還能自選良辰好日設定為撥款日、或等有實際需要時再撥款。

臺企銀表示，該行至力推動數位金融服務，持續進行數位轉型發展及資訊系統升級，多方面發展網銀及行動銀行平台、Bank 3.0線上申請、臺企行動支付、數位行銷、AI人工智慧、區塊鏈、開放銀行Open API、大數據分析等服務及應用。

面對民眾數位與生活習慣的改變，臺企銀表示，該行積極走入客戶生活場域、重視客戶體驗，提供便捷的數位工具滿足客戶金融服務所需，盼使臺企銀不僅是中小企業專業銀行，亦是客戶首選的數位金融服務銀行。

(時報資訊)