醫院不僅只是醫院，大里仁愛醫院利用院內空間，不定期舉辦藝文活動、畫作展覽，17日更把展演空間往院外延伸，與其他4家藝術業者在台灣印刷探索館，舉辦「活版印刷藝術饗宴巡禮」歡迎民眾品味印刷帶來的藝術生活、體驗手作，欣賞醫療與印刷、音樂、舞蹈交織的藝術饗宴。

翔韻音樂舞蹈藝術中心，結合台灣印刷探索館、猿緣園藝術館、夏卡爾藝術屋及大里仁愛醫院5家藝術亮點業者聯合推出「活版印刷藝術饗宴巡禮」共舉辦3場次活動，17日是第一場。

活動以印刷為主軸，翔韻音樂舞蹈藝術中心穿插從古典到現代的各式各樣表演，台灣印刷探索館則展出國際級藝術家王迎春老師的精彩作品，及需事先報名體驗的印刷體驗，精心設計的闖關活動、熱鬧不已的園遊會，要讓民眾在疫情期間能放鬆身心。

大里仁愛醫院常年推廣藝文活動，今年因疫情，與不同產業藝術店家共同推廣，希望文化藝術和產業有更多的結合，讓民眾了解藝術、醫療就在咱身邊。當日將由家庭醫學科韓桂暘醫師與醫療團隊出席，提供血壓量測服務、居家醫療保健、器官捐贈、預立醫療諮詢，以及民眾欲了解的長期照護相關諮詢及服務。

(中時 )