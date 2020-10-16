新北市市長侯友宜及個人貢獻獎得獎者合影(由左而右為新北市政府城鄉發展局科長黃永盛、市長侯友宜、新北市政府新建工程處副總工程司陳世杰、新北市政府水利局副總工程司謝佑欣)（市府提供／戴上容新北傳真）

新北市政府主辦「109年度新北市公共工程優質獎」今(16日)日於新北市立圖書館(總館)3樓演藝廳舉行頒獎典禮，共計11件工程、今年新增個人貢獻獎表揚優秀工程師，由新工處副總工程司陳世杰、水利局副總工程司謝佑欣、城鄉局科長黃永盛獲獎，由侯友宜親自出席頒獎，除肯定獲獎單位及個人的傑出表現外，期勉再接再厲再創佳績外，也感謝評選委員的辛勞及付出。

侯友宜表示，為鼓勵優質廠商、機關及人員參與市內公共工程建設，增進工程品質及進度，每年市府都會舉辦公共工程優質獎評選，今年獎項有兩點創新，首先為了讓小而美的優質工程脫穎而出，將獎項按工程規模區分為四級辦理評選，評審在創新性、挑戰性及周延性標準下，從21件作品中選拔出11件獲獎工程，本年度還新增個人獻獎類別，透過表彰優秀菁英，希望提升工程人員榮譽感及歸屬感。

獲獎11件工程有許多亮點特色：第1件「新北市政府警察局蘆洲分局辦公廳舍暨三民派出所新建統包工程」，設計施工快速有效率、特別採用『靜壓式』鋼板樁施工，減少施工噪音及震動以及窗框下緣使用庇水版，減少垂流汙染。浴廁門檻下方增設不鏽鋼止水角鋼，預防滲水等特色。

第2件「臺灣電影文化園區-國家電影中心統包工程」以蒙太奇為設計概念，銀白色烤漆沖孔鋼板組合成透光弧面簾幕，變化角度之垂直銀灰色金屬格柵作為遮陽護欄，中庭挑空區立體造型天花由11片大小不一、角度各異之矽酸鈣板組合而成。第3件「第七大隊、中和中隊暨分隊新建工程」設計融合消防訓練.共融式遊戲設施.公共藝術景觀區，且將BIM納入品質作業系統：釋疑單立體化、材料數據化、紀錄電子化、水平聯繫資訊化。

第4件「新北市汐止區汐萬路北29區道5K至14K休憩景觀與道路安全提升旗艦計畫」本案融入公路美學六大目標：路基、道路、照明、休憩空間、景觀植栽及附屬設施改善，道路採30％再生瀝青混凝土鋪設，達節能減碳，成功打造環保、運輸、生活、景觀多元價值公路。第5件「板橋區林家花園周遭人行環境及景觀改善工程」，以不同工法重新塑造「古蹟觀光」及「一般生活」路段，保留林家花園前步道上既有石椅、宮燈型路燈等設施，成功打造一條滿足生活、商業機能的觀光路線。

第6件「109年度新北市轄內道路品質提升工程(第四區)」本案工程係利用巡查車輛結合AI辨識技術取代傳統人力巡查；另使用新材料R60C3再生瀝青混凝土及冷拌發泡再生瀝青，當作路基材料。均以提升鋪面品質、延長使用及永續再利用為目標。第7件「基隆河自行車道串連計畫(古道風華再現-台鐵五堵貨場舊隧道景觀改善工程-串基隆段)」利用舊台鐵廢棄百年隧道，改造為自行車道，棧道段採行45°角預壘樁鋼棧道形式，減低視覺衝擊，讓舊隧道古道風華再現及提供舒適順暢，兼具人文歷史特色的自行車遊憩體驗。第8件「八里十三行文化公園增設兒童遊憩設施」以立體鏤空陶罐意象設施並利用地形設置溜滑梯、幾何圖樣、圖騰廣場鋪面、尋寶砂坑內之仿製陶片等，打造生態、觀景、遊憩的河岸綠帶。

第9件「三重區三重國小周遭人行及通學環境改善工程」以樹籬圍牆之方式，整併路燈、書櫃貌電箱於其間，整合創造空間且有綠化功效，給學生安全舒適的上下學通路，創意整齊的市容已成為區域地標！

第10件「板橋黃石市場臨時安置攤集場新建工程(第1次修正)」建築融入在地元素，如茶花、山櫻花樹、枋橋、冰裂窗等作為入口、地坪及牆面意象。內部規劃止滑地坪、攔油截汙設備、冰箱及垃圾集中規劃，提供舒適及優質的市場環境。

第11件「雙溪區牡丹溪五分橋上游災害防治工程」特色有構造物延壽再利用、還地於河增加排洪空間、以親水不侵水的概念改造複式斷面河岸、砌塊石緩坡護岸增加粗糙度及低矮式砌石固床工，是生態最佳友善配置。

(中時 )