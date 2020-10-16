洛杉磯道奇今天在國聯冠軍戰再以2比10不敵勇士隊後，陷入系列賽1比3的淘汰邊緣，明天第6戰道奇將派出23歲的梅伊（Dustin May）先發，他也成為道奇隊史中面臨淘汰賽第3年輕的先發投手。

道奇今天推出王牌左投柯蕭（Clayton Kershaw）對決勇士，卻在第6局碰上亂流，勇士單局猛攻6分奠定勝基，也讓道奇陷入系列賽1比3的淘汰邊緣。

陷入背水一戰的道奇，第5戰推出23歲的梅伊先發，這是他本季第2次在季後賽先發，上一場季後賽先發是在分區戰第3戰面對教士時先發，但僅投1局就退場，另有2場後援出賽，防禦率只有1.13。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在今天賽後表示，將會看他的投球內容，並認為梅伊已經準備好要先發了。梅伊日前也曾表示，不管球隊要他擔任什麼角色，他都會努力扮演好該角色；而對手勇士則未公布第5戰先發投手。

(中時 )