COVID-19疫情衝擊全球經濟，大國在疫情趨緩後著手致力後疫情時代的經濟秩序重組。在此關鍵時刻，台灣要如何因應並把握這個契機而不被國際經濟體系排除在外，是大家必須思考的課題。

因此，16日、17日兩天，台北論壇基金會與東海大學合作舉辦「COVID-19衝擊下台灣產經的關鍵解析」研討會，邀請產、官、學界重量級人士參與這次會議，一起為台灣經濟把脈。由於台中是台灣許多產業的重要基地，會議選在台中東海大學舉辦，格外具有意義，吸引大批企業主到場聆聽。

16日研討會開幕式，由台北論壇董事長蘇起及東海大學校長王茂駿、台中市副市長令狐榮達開幕致詞，前外交部長程建人、前國安局長蔡得勝也到場參與，並有多場主題演講，講者包括台中市經發局長張峰源、前行政院院長陳冲、台大教授陳添枝、怡和創投董事長王伯元等。

除此，另有COVID-19對世界經濟的衝擊、COVID-19後台灣產業的因應與轉型、COVID-19後台灣服務業的挑戰與機遇、「後COVID-19時期」的新市場、新商機、COVID-19後兩岸與區域經貿關係的重整、美中對抗對台灣經濟的影響，以及圓桌論壇COVID-19後國內外政經趨勢等七大主題，並由主持人及各與談人分享寶貴經驗。

這次參與論壇的主持人及與談貴賓資歷豐富，包括有台灣產經建研社理事長洪奇昌、商研院商業發展研究所所長黃兆仁、拓凱實業董事長沈文振、勤美集團董事長林廷芳、中信金控首席經濟學家林建甫、成真咖啡創辦人王國雄、巨大集團董事長杜綉珍、電子時報社長黃欽勇、前行政院副院長杜紫軍、明昌國際工業董事長張庭維、台灣金融科技公司董事長王可言、藍濤亞洲總裁黃齊元、遠見天下文化事業群創辦人高希均、東海大學董事長吳清邁及校長王茂駿、逢甲大學董事長高承恕，以及中部各校教授代表等人。

台北論壇基金會董事長蘇起表示，台北論壇於民國八十二年由程建人於台北市創立，是一個跨黨派、跨學科、非營利的智庫。過去曾舉辦過一場研討會，有國民兩黨人士，以及中國大陸學者及與美國的學者齊聚一堂，一起討論亞洲及兩岸問題，創造良善的交流效果，至今沒有任何在台灣的智庫曾經做到，是國內唯一。面對後疫情時代下經濟如何因應，各國情勢不穩定，期待藉由研討會，蒐集各界專家建言，促成各方合作。

東海大學校長王茂駿表示，東海大學很榮幸能協辦台北論壇的研討會，王校長簡短的介紹東海大學的背景，以及面對COVID-19校園所做的超前布署，包含各項防疫宣導及防疫工作，因校內有許多境外生，學校也啟動遠距教學，在校內100間教室裝有攝影機，近期也將在全校教室全裝設智慧攝影機以利教師遠距授課；此外，東海大學也關心樂齡福祉及健康，與foodpanda合作社區供餐，東海大學綠地廣大可說是台中之肺，並有著經典的建築群。

台中市副市長令狐榮達表示，在疫情衝擊之下，中市府先後提出紓困3箭、紓困9箭等措施，根據經濟部統計109年第二季公司行號家數資本額相關的經濟指標，台中市有5項指標排名6都第一，今年10月15日行政院公布經濟部投資台灣三大方案成果，台中市吸引156件投資案，金額超過2000億、創造1500多個就業機會，投資件數全國第一。

(工商 )