大同公司派抵制市場派的經營權之爭，向台北、士林地方法院聲請10月21日股東臨時會的定暫時狀態假處分案，繼北院駁回聲請後，今（16）日士林地院也同樣駁回，意即市場派可如期召開股東臨時會，屆時將重新改選董事會，牽動百年大同掌門人未來是否大變天。

經濟部核准大同市場派股東欣同、新大同於今年10月21日召開股東臨時會，大同公司派已向兩處法院聲請定暫時狀態假處分。由於欣同、新大同是合計其持股而取得股臨會召集權，因此只要台北地院或士林地院這兩處任一法院裁定禁止召開，10月21日大同股臨會即無從召開。

大同公司昨晚深夜10點半，發布重訊，就欣同公司取得股份行為係屬無效，其不得行使股東提案權、董事與獨立董事候選人提名權、股東會召集權、股東會出席權及表決權(含選舉權)，大同於109年9月21日提出民事定暫時狀態處分聲請狀，依據新聞臺灣臺北地方法院於109年10月15日駁回本公司前述聲請。

大同昨晚即表示，「很遺憾台北地方法院未及審酌上情而裁定駁回！本公司將於收到裁定書後與律師討論後續因應作為。本公司企盼其他法院能就整體陸資影響，加以審酌，核准本公司假處分之申請」。如今士林地院也在今天確定駁回假處分聲請。

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(中時新聞網)