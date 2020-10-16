美中對抗不斷持續，隨著美國大選腳步逼近，美國總統川普強調，將把美國打造為世界的「製造業超級強權」，並發出警告，如果他在總統大選落敗，大陸將「擁有」美國。

根據《日經亞洲評論》報導，美國總統川普日前對紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）及其他經濟俱樂部發表視訊演說，他表示，將把美國打造為世界的「製造業超級強權」，不依賴大陸，與大陸脫鉤，並發出警告，一旦如果他下月落敗，大陸將會「擁有」美國。

報導指出，川普強調，未來他將採用租稅獎勵或懲罰的方式，就是對把工作從大陸帶回美國的企業或把工作移回美國者，將稅率保持在低點，且對拋棄美國而在大陸和其他國家創造就業的企業加徵高關稅。他認為，這些企業想要離開嗎？他們在開除所有人之後，想製造我們的產品，然後回銷？想得美！他們等著被加徵關稅。

川普並重申任內政績，除了減稅、鬆綁監管及重新協商，有助於美國基於公平與互惠的貿易協議之外，並採取強硬行動，反制大陸貿易掠奪行為，他已採取最嚴厲的措施，對抗大陸長期性的貿易濫用行為。

最後，川普不忘重新提醒大家，大陸把病毒釋放到這世界上，只有他的政府會對大陸追究責任，如果我再沒多久、約20天之後落選，大陸就會擁有美國。

(中時新聞網)