朱智賢發Youtube影片改當網紅，引來網友痛罵。（圖／翻攝自Ashley Ellabel Youtube）

34歲女星朱智賢曾參加兩屆港姐選拔，後來雖未進入決賽，仍被TVB簽入當藝人，今年3月她傳出和有婦之夫黎振燁拍戲時假戲真做，1個月後朱智賢才帶著正牌男友謝東閔現身，承認做錯事。朱智賢消失半年後，最近改當Youtuber，網友仍不領情，繼續痛罵她「一日小三，一世小三」。

朱智賢年初拍攝《食腦喪B》和有家室、被封「翻版古天樂」黎振燁傳出過從甚密，兩人在車上幽會被拍，她自己也有傳交往3年多的男友謝東閔，朱智賢後來拉著男友聲淚俱下開記者會道歉，指出自己第一時間就跟男友請求原諒，謝東閔也哽咽說是因為自己忙工作才疏忽女友，希望外界給她機會改過。

而黎振燁後來被港媒捕獲，與懷孕的太太穿情侶裝上街，問黎太太是否對朱智賢憤怒？她回應：「道不道歉都不要緊，我也擔心她狀況，希望她早日沒事」，坦言為了腹中小孩選擇原諒，黎振燁則強調和朱智賢「只開始了幾星期」。

朱智賢最近在個人Youtube上傳了一支愛犬影片，有意復出，到16日下午有52人按讚，61人按噓，有人不留情說：「算吧啦你，洗白工程？？觀眾眼睛是雪亮的」、「你偷吃人夫時有沒有想過人家老婆的感受」、「奉勸你快離開YouTube界」、「路過，想發表感受！最討厭小3！」。

(中時新聞網)