紐西蘭17日舉行因疫情延後的國會大選，由於總理阿爾登在疫情期間冷靜鎮定的領導，加上政府防疫抗疫堪稱全球模範生，阿爾登所屬的工黨可望大獲全勝。

據近幾個月民調，工黨以平均46%支持度，遙遙領先最大在野黨國家黨15個百分點，在最看好的總理人選民調，阿爾登也高居第一。在她任內，紐國遭遇了釀成51死的基督城恐攻、21人遇難的白島火山噴發，以及新冠肺炎疫情等天災人禍，但阿爾登以她溫柔堅定的領導，帶領國家走過難關，讓她人氣居高不下。《衛報》指出，阿爾登已不需再做什麼來說服選民了。

由於選舉結果幾乎底定，加上疫情依舊嚴峻，導致選戰缺乏激情，且已有破紀錄的百萬紐國選民提前投票，投票日當天恐怕也將冷冷清清。

紐國原定9月19日大選，但因最大城市奧克蘭爆發第二波疫情而封城，阿爾登在8月17日宣布，大選延至10月17日。但她當時強調，有信心讓投票日安全進行，不會二度延期。

(中時 )