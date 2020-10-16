針對聲援南鐵東移拆遷戶學生與民眾在今天下午2點30分，因不滿交通部鐵道局拆除黃家樓梯，於網路號召聲援者前往交通部陳抗，轄區中正一分局表示，對於違法脫序之不理性行為，將嚴正執法，對違法脫序者，絕對依法究辦絕不寬貸。

中正一分局表示，張姓主持人煽動群眾衝撞警察及阻材欲佔據交通部，現場警方予以制止勸導，但黃姓民眾等人仍不聽從，群眾持續推擠、攀爬及衝撞警方拉設之管制牌面，現場指揮官博愛路派出所所長楊開琮於15時25分第一次舉牌警告，針對衝撞進入之民眾11名（6男5女）依警察職權行使法第19條規定予以保護管束。

但現場其餘群眾仍情緒激動，持續衝撞欲進入交通部，現場指揮官博愛路派出所所長楊開琮於15時50分第二次舉牌命令解散，持續呼籲現場群眾保持理性表達訴求。

有關現場為警方予以管束的民眾，經逐一查證身分、確認無安全顧慮後，即予以放行。中正第一分局強調警方向來尊重民眾言論表達自由基本權惟對於違法脫序之不理性行為，將嚴正執法，對違法脫序者，絕對依法究辦絕不寬貸，並呼籲民眾表達意見與訴求應以和平、理性的方式，切勿觸法。

(中時新聞網)