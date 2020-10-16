今年是台灣40年來降雨量最少的一年，曾文、烏山頭水庫合計蓄水量只剩2.1億噸，若扣除今年2期稻作供灌還需用水6000萬噸，水庫只剩1.5億噸水量，農業、民生用水都堪憂，因此農田水利署嘉南管理處10月下旬將檢討今年秋冬雜作是否供灌，停灌的話至少可省下1億噸的計畫用水。

水利署南區水資源局表示，南部地區今年6到9月各水庫集水區降雨量不到歷年平均值6成，曾文水庫集水區更低於5成，因此南水局較往年提早近3個月協調農田水利管理單位執行農業節水灌溉措施。自7月16日起累計至10月11日止，農業用水已節省8450萬噸水量。

嘉南管理處管理處表示，嘉南二期稻作供灌區計畫用水為3億噸，預估11月上旬完成供灌，目前還需6000萬噸；秋冬雜作面積逾4萬公頃，兩期供灌計畫用水約1億噸，若嚴格管控調配可節省5000萬噸。

由於水情嚴峻，嘉南管理處管理處10月下旬將檢討是否今年秋冬雜作是否供灌。至於農民十分擔憂的明年一期稻作供灌，嘉南灌區一期作面積約1萬8000多公頃，需要2億2000萬噸計畫用水，以目前曾文、烏山頭水庫剩下的量是遠遠不足。

管理處人員表示，由於汛期還未結束，管理處會隨時滾動檢討，期盼10月及11月還有降雨機會，11月中下旬會再開會檢討明年一期稻作是否供灌。

(中時 )