衛福部長陳時中宣布暫緩50至64歲成人接種公費流感疫苗，新北市長侯友宜今（16日）表示，新北市目前朝既定目標走，會隨時向中央了解疫苗供應量，如果不夠，會彈性調整。

侯友宜表示，中央在整個疫苗的分配量，也許這段時間因民眾踴躍施打，可能造成短時間內在供應上沒辦法立即滿足所有人，這才是關鍵問題，如果量足的話，民眾50歲到幾歲願意來施打，我們都趕快來幫忙接種。

侯友宜指出，全民的健康每個人都有責任，趕快把它做到位，不過如果在疫苗量的考慮上，如果在短期間供應不足，施打又這麼踴躍的話，為了彈性的處理，其實讓高風險的長者或是最幼小6歲以下的施打，這也是一種做法，他也不排除這樣一個做法。

侯友宜說，很多事情都要看疫苗量的供應，來做好彈性的應變，這個部份他也可以理解，所以新北市目前為止還是朝既定的目標在走，也會隨時跟中央來了解到底疫苗後續的供應夠不夠，如果不夠，我們也會做彈性的調整。

(中時 )