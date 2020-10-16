屏東縣政府以有公安疑慮為由，15日拆除禮納里永久屋內的大型違建，禮納里好茶部落永久屋居住正義自救會經沉澱1日發出聲明，強烈譴責縣府粗暴的拆除作為；縣府也立即回應強調，屋主試圖把個人私利擴大變成居住正義的作為，難以認同。

自救會針對強制拆除行動指出，不僅漠視永久屋族人生存發展權益，更反對縣府針對個案、選擇性執法，打壓特定對象的作法；要求縣府近期內制定「永久屋基地管理與發展辦法」，讓永久屋居民有所適從，落實居住正義。

自救會也呼籲中央相關部會及立法院，認真檢討當前永久屋的問題，調整相關政策並積極展開修法相關事宜，確保永久屋居民生存發展的權益。

自救會成員則透露，因陳抗中以激烈自焚行為表達訴求的七旬長老盧啟村，傷勢已經脫離險境，所幸未釀成遺憾。

為此，屏縣府回應，占用基地內的公地，興建比永久屋量體更大的超大違建是事實，屋主李金龍自知違法、承諾拆除，卻又自毀承諾。且有關查報、通知、限改、協調、緩拆、切結自拆等作業，均給他充裕作業時間，並非突襲。

縣府認為，已經持續和部落共同面對協助解決部落居住空間不足的問題，但對於試圖把個人私利擴大變成居住正義的作為，實在難以認同。

(中時 )