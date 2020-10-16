台橡(2103)今天舉行法人說明會，國際油價挫低，丁二烯報價年初900美元，一度跌到400美元，低價原料庫存，大陸車市回溫，合成橡膠需求增溫，台橡營運步出第2季谷底。總經理蔡偉強預期，天然橡膠市況比起過去3、4年健康，而丁二烯供應穩定，對未來合成橡膠景氣有正面挹注。此外，由於疫情影響，民眾對於健康意識提升，推動高級鞋材、醫療應用方面需求，看好未來醫療、衛生及運動市場產品的成長動能。

蔡偉強指出，天然橡膠價格未來狀況不會像過去長期處於低迷狀況，接下來會比較健康，而丁二烯市場供應穩定，也有利於丁二烯價格穩定，市場上合成膠產量不會增加，為合成膠塑造有利市場環境及發展潛能。

台橡今年上半年受疫情影響，歐美封城影響，表現弱勢，上半年合併營收為120.29億元，年減21％，主要終端市場如汽車及高級運動鞋材需求大幅減少，台橡的先進材料事業處(AMD)雖致力發展疫情衝擊較小應用領域，但營運表現仍受較大影響。但大陸地區逆勢成長，合成橡膠事業處(SRD)受惠大陸汽車及輪胎市場的快速復甦，加上天然橡膠與丁二烯價差擴大，大陸地區加大銷售力道，兩個大陸子公司合計上半年獲利成長117％。總計台橡上半年合併營業淨利為3.02億元，稅後淨損0.58億元，每股虧損0.07元。

轉投資方面，台橡2010年成立印度合資企業（ISRPL），今年上半年因印度封城影響，虧損0.95億元；阿朗台橡隨大陸市場恢復，獲利0.07億元；亞能（APED）受衝擊不大，維持0.3億元穩定獲利。

長期而言，台橡聚焦新聚合物技術平台及應用開發，包括高端氫化苯乙烯嵌段聚合物（HSBC）新技術平台、新世代高級鞋材發泡技術、開發醫療級規格SEBS產品與技術等等。

台橡認為，全球經濟復甦需要至少兩年，每個產業、區域恢復狀況都不一樣，但成長還是存在，市場趨勢發展在疫情後會有很大不同，台橡看好高級鞋材、醫療應用方面的需求，台橡過去開發醫療及衛生用品材料，大力推進醫療及衛生用品市場，結合聚合物、複合材料及半成品開發能力，提供客戶完整解決方案。

台橡指出，醫療應用上，如輸液袋、輸液管、醫療用薄膜，未來10年複合成長率達5％，未來趨勢轉向使用非PVC材料，台橡TPE材料將其他材料對環境更友善。此外，彈性無紡布，如尿布、口罩及衛生護理用品，未來5年複合成長率7％，TPE彈性無紡布為終端產品提供新功能特性及成本優勢。

(時報資訊)