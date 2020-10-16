信義房屋針對網友進行2020年第4季的購屋意向調查，此次調查發現目前上網找屋的潛買中，約有52%屬於一年內才開始購屋的新買方，另外的48%則是已經看屋超過一年以上的回籠客，反應今年房市5月後開始加溫的房市，部分來自於看屋已久的遞延回流買盤。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，觀察長期的買賣移轉棟數資料，從2000年~2018年平均每年移轉棟數為34.8萬棟，但從1991年以來只有在2015~2018年出現過連續四年不到30萬棟的窒息量，這段期間累積了相當的遞延買盤能量，而此次調查發現有將近一半的潛買，已經找了一年以上的房子，其中不乏有5年前就有購屋計畫的買方，顯見2014以來的房市修正，也讓一些買方計畫暫停，直到今年連疫情也未動搖房市後，加上降息等因素，才重新歸隊回到市場上。

至於面對今年以來的股市波動，有44%的受訪者買房和買股資金分開，不受股市影響，30%則是持平沒有變化，11%有獲利購屋預算增加，15則是虧損，購屋預算減少，顯見國人資金運用仍相對保守，購屋和理財預算分的相當清楚。

房價看法部分，此季調查已經是看漲房價比看跌的多，其中有38%受訪者認為未來房價上漲，有22%認為看跌，40%則認為持平，民眾對於房市的信心增溫也反應在近期的房市表現上，市場穩定的買氣帶動交易量增加。

六都受訪者對於房價看法，則是以桃園、台中、台南的受訪者最為樂觀，有41%~42%的受訪者認為未來房價看漲。曾敬德表示，從此季的問卷調查可發現，民眾對於房市的信心回溫，帶動觀望買盤回籠，且從2015年以來累積的購屋動能相當強勁，也可解釋當前房市交易熱絡的現象。

(時報資訊)