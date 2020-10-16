「2020 ITF台北國際旅展」10/30日開鑼，天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店、台北天成文旅-華山町、台北天成文旅-蜂巢，及嘉義天成文旅-繪日之丘，聯合推出超殺優惠最低1.7折起的聯合住宿券，任選館別住宿一晚含早餐每張售價3,699元、約為價值22,220元的1.7折，不分平假日皆可入住，旅展加碼於12/23日前選擇於台北三館住宿（台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-華山町），免費加送一晚或當日入住兩間。

另天成旗下獲「卓越五星」肯定的度假飯店「瑞穗天合國際觀光酒店」，則標榜推出年度最優惠：平／旺日雙人住宿券每張9,900元，入住「城堡-精緻客房」、約2.8折。天成飯店集團旗下餐飲品牌翠庭、饗聚廚房、PRIME ONE牛排館、華山町餐酒館與花園thai thai共同推出餐券下殺5.2折起，消費者也可至天成飯店集團或旗下各館官網進行線上選購。

天成飯店集團推出的「3,699元五館聯合住宿券」，12/23日前加碼推出的台北三館「買一送一」，可選擇連住兩晚或當日入住兩間相同房型。或是明（2021）年1/3日後入住台北後車站商圈的「天成文旅-蜂巢」，可入住豪華三人房含早餐。如想往南移動，可下榻阿里山腳下「天成文旅-繪日之丘」四人溫馨家庭房。除優質的住房商品可選擇使用之外，一張3,699元聯合住宿券亦可選擇享受台北花園大酒店頗受好評的Garden SPA身體課程「身體荷蒙紓壓護理Spa」共兩堂，原價7,600下殺4.9折。

「瑞穗天合國際觀光酒店」位於花蓮縣瑞穗鄉占地兩萬坪，為國內首座結合觀光飯店、villa別墅、親子villa、溫泉/水樂園，整體設計以南歐莊園風格為主，得天獨厚的地理位置、風光明媚的山水以及豐富的人文及自然生態，將花蓮瑞穗美景盡收眼底。瑞穗天合國際觀光酒店於2019年榮獲網友票選全台最美飯店，更於2020年獲交通部觀光局評鑑為「卓越五星」等級，此次旅展推出雙人與四人平旺日住宿券。雙人住宿券每張9,900元，入住「城堡-精緻客房」（最高總價值35,200元，下殺2.8折）；四人住宿券每張18,000元，則可選擇「莊園-精緻家庭房」或「親子別墅-親子溫馨家庭房」（最高總價值57,200元，下殺3.1折）。票券優惠期限自販售日至11/30日止，提供一泊二食（早、晚餐）、溫泉黃金湯與108泡湯戲水池的頂級住宿體驗，到台灣後花園體驗花蓮的爛漫與質樸。

天成飯店集團旗下的各餐廳亦推出各式餐券供消費者選擇，台北花園大酒店「饗聚廚房」自助餐，推出優惠平均每客只要560元（平日自助午晚餐或假日下午茶套券2,800元/乙套5張），下殺7.3折。台北花園大酒店的「PRIME ONE牛排館」，此次旅展推出美國Prime等級的乾式熟成21天肋眼心牛排8oz單人套餐2,080元，下殺7折。台北花園大酒店斥資百萬打造泰式餐廳「花園thai thai」，旅展推出精選套餐兌換券1,500元（乙套5張）。

另外，以明爐烤鴨馳名遠近的世貿國際會館，「翠庭」餐廳這次也推出下殺6.8折的烤鴨三吃兌換券1,500元，除了經典的片皮鴨之外，還可任選一道鴨胸料理和鴨骨料理，絕對滿足老饕的胃和心。天成文旅-華山町的超人氣網美餐廳「華山町餐酒館」，此次亦推出平日饗食通用券，一券即可享有單人套餐乙份（含火山卷乙份和調酒一杯）。

(工商 )