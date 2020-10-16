網友貼出自己買到的雞蛋，外觀有奇怪花紋如恐龍蛋，對此有內行人解答這是洗選蛋，會有花紋是因為蛋殼比較薄。(圖取自臉書社團全聯消費經驗老實說)

雞蛋營養價值高，烹調方式多元快速是許多人喜愛的料理。昨(15)日就有網友分享，自己在全聯買了一盒雞蛋，但他發現其中一顆外觀有如「恐龍蛋」般，讓他擔憂是否買到有問題的雞蛋，而照片貼出後許多內行人紛解答，「這是洗選蛋，只是蛋殼薄，千萬不要再用水洗了」。

原PO在臉書社團「全聯消費經驗老實說」上分享自己在全聯買了一盒雞蛋，只見照片中2顆雞蛋外觀有所不同，蛋殼顏色深淺不一，左邊這顆不止外觀較淺，上頭還有奇怪的紋路，有如恐龍蛋一般。

照片貼出後，有網友風趣回應，「恐龍蛋」、「這是千年難得一見的夜明珠」、「要破殼而出了」。不過也有許多內行人解答，其實這是正常現象，「蛋殼薄，這是正常的」、「洗選蛋很多這樣啊，這種的蛋殼都比較薄」。有網友也提醒，「雞蛋買回來不用洗，這已經是洗選蛋，洗了沒徹底擦乾會壞」、「科普一下，洗選蛋不是用一般清水洗，買回來用乾淨的濕抹布擰，擦拭雞蛋即可放入冰箱千萬別自行水洗」。

此外，根據農委會資料顯示，國內另有5成雞蛋採洗選作法，可有效清除雞蛋表面病原，且洗選後之雞蛋以一次性包材(PVC、PLA、紙蛋盤、紙盒等)銷售，符合衛生安全。洗選場設有自動洗箱設備，同時落實蛋箱清洗消毒作業。

(中時新聞網)