新北市日前發生公所小編猝死，外界檢視公務單位臉書效應，市議員江肇國16日質詢時表示，臉書不只網紅還綜藝化，他發現有公所小編半夜11點半還貼文，但績效如何？有的發文只75人按讚，也有僅7個讚，差點累死小編；民政局表示，運用社群媒體將對人民有幫助的政策、福利、建設等資訊，提供給需要民眾參考，提醒同仁工作時數及補休。

日前新北市金山區公所發生「小編」過勞死的憾事，市議員江肇國、蔡耀頡、周永鴻、張家銨、李天生議員針對台中市轄內29個區公所社群經營提出聯合質詢。

江肇國指出，台中市各區公所社群網站缺乏熱度，無政令宣傳或即時性政策更改的發布，都只是在轉貼市長的行程，要求市府檢討府內各局處的社群經營狀況，不要盲目成立粉專而不思考意義，最後累死這些辛苦的小編。

江肇國表示，查閱各區公所臉書經營狀況，從最近五篇貼文按讚數來看熱度，最高的豐原區公所也才76個讚；最慘的烏日區公所、外埔區公所，連10個讚都不到，這樣真的有辦法達到宣傳政令或佈達區政資訊的功能嗎？也發現西區區公所昨晚10時40分還在發文、潭子區區公所10時55分也發文，甚至南屯區區公所11時20分還在發文。

周永鴻、蔡耀頡表示，市府各機關的臉書社團應該是要充分的提供市民需要且有幫助的資訊，區公所是民眾第一線的單位，不應該宣傳首長們的工作日常；市府各局處的臉書本就應該做政令宣導，市府應要有懲罰的辦法，不要讓台中也發生新北小編的憾事。

民政局強調，台中市各區公所負責第一線為民服務，業務內容與人民生活息息相關，因此運用網路社群媒體將對人民有幫助政策、福利、建設等資訊，提供給需要的民眾參考。

市府感謝同仁努力付出為民服務，工作時數及敘獎都將依實際工作內容及表現辦理、予以肯定，民政局也會再次提醒各區公所主管人員留意同仁工作時數及補休情形，確保同仁努力工作之餘，也能得到充分休息。

(中時 )