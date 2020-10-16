寶島夢想家球團16日宣佈旅美小將陳振傑加盟，他早在8月底就到夢想家球隊測試，總教練朱利亞斯表示，對於他在球場上的積極態度印象深刻，不但具有自主進攻的能力，在防守端也十分強勢，擁有年輕球員該具備的特質，是值得培養的潛力球員。

陳振傑金華國中畢業後就踏出舒適圈，挑戰美國籃球殿堂。2014年他跟著學長吳永盛的腳步轉至Modesto Christian就讀，2016年他獲得NAIA Grand View University的全額獎學金機會，並在今年完成學業。

旅美7年生涯中，陳振傑學習到如何妥善管理自己的時間，除了跟隨球隊訓練之外，也需要利用零碎時間自我鍛鍊，更需兼顧課業，因此在長時間獨立的生活中，陳振傑培養出優秀的自律能力。

對於外籍教練的訓練方式，陳振傑表示朱利亞斯教學的內容及觀念與他在國外學習的很相似，所以適應良好，「不過教練又會帶的更深，讓我真正體會到學生籃球與職業隊的差別。」他也提到很開心能夠加入寶島夢想家，現階段會特別加強自己的投籃穩定度與切入爆發力，盡全力幫助球隊取勝。

陳振傑將會參與17日開打的P+聯盟首站新竹熱身賽，歡迎球迷朋友一同進場支持夢想家，若無法到場觀戰，也可至MOMO TV或P. League+聯盟官方YouTube頻道收看轉播。更多資訊請球迷鎖定寶島夢想家官方粉絲團。

(中時 )