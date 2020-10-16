台灣區工具機暨零組件工業同業公會16日舉辦第五屆會員大會，蔡英文總統受邀出席，她表示，今年是艱困的一年，但工具機產業的表現令人驚艷，政府接下來將推出紓困3.0方案；工具機公會理事長許文憲無奈說，產業接連面對美中貿易戰、疫情的衝擊，最近又受「匯率攻心」，已2、3周睡不著。

提到工具機產業協助防疫的過程，許文憲用「不可能的任務」、「要命的任務」形容，他說，今年2月初接獲任務，短短40天號召250人完成92條口罩機產線的建置，日前又在7天內完成300支防偽滾輪，其間有諸多困難，都仰賴工具機廠商的強力支援才能完成。

許文憲強調，工具機團隊永遠與國家站在一起，但產業接連面對美中貿易戰爭、新冠肺炎的衝擊，經營已很困難，最近又面對匯率持續升高，他近2、3周都睡不著，可說是「匯率攻心」，因為中小企業的獲利幾乎沒了，呼籲政府接下來能擴大內需，為工具機產業紓困。

蔡英文回應表示，今年因疫情挑戰、是艱辛的一年，但工具機業者在防疫上表現令人驚艷，也展現台灣的產業實力，未來全世界的人一想到口罩就想到台灣、台灣人想到口罩就想到國家隊，工具機產業讓世界看到台灣。

蔡英文強調，受到疫情影響，產業界受到很大困難，政府也很重視，接下來將推出紓困3.0方案，除提出薪資補貼等措施，也編列經費鼓勵大專院校與技職汰換老舊工具機，除幫助產業度過難關，同時提升學生技能、縮短學用落差，只要政府與民間協力，定能化為機為轉機。

(中時 )