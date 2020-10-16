音樂老師石玉美委託友人代為捐贈4支小提琴及1支大提琴，精忠國小師生集氣為她祈福。（廖素慧攝）

精忠國小校長楊勛凱致贈感謝狀，由石玉美老師的友人謝秋芬代為接受。（廖素慧攝）

精忠國小校長楊勛凱致贈感謝狀給世華會嘉義分會會長蔡佩君。（廖素慧攝）

嘉義市精忠國小的弱勢孩子也有音樂夢，卻有點遙遠，世界華人工商婦女企管協會嘉義分會16日捐贈14把小提琴、5把大提琴。另外，罹癌的音樂教師石玉美透過熱心家長熊千綺促成，也捐4支小提琴及1支大提琴，鼓勵孩子勇敢追夢。

世華會嘉義分會會長蔡佩君代表捐贈14把小提琴、5把大提琴及講師費，楊勛凱代表受贈，並致贈感謝狀，小朋友拉大、小提琴演奏《歡樂頌》、《軍隊進行曲》、《205號颱風》等樂曲表達謝意。

石玉美委託友人謝秋芬代為捐贈，謝秋芬說，石玉美也是出身弱勢家庭，因為熱愛音樂，長大後邊打工邊學琴，學成後創辦音樂教室教學、賣樂器，並獨力撫養2名女兒長大，目前在台北住院治療癌症，透過好友熊千綺促成，特地捐贈大、小提琴，希望鼓舞孩子努力學音樂的勇氣。

精忠國小校長楊勛凱說，精忠是嘉義市的偏遠小校，致力推展美學教育，開發小朋友的興趣，上學期籌備弦樂課程，並將籌組弦樂社團，但缺乏相關資源，感謝各界的善心捐贈，小朋友正加緊練習，11月8日將到晨光啟智中心公益演出。

(中時 )