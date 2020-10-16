蘋果新機 iPhone 12 Pro、iPhone 12將於16日晚上8點於燦坤線上購物限時限量預購，消費者至燦坤官方網站申請線上會員，取得線上會員資格後即可進行iPhone新機預購同時可至全台燦坤門市，請門市人員協助線上預購，每人限購一支，刷卡付款後23日至指定門市取機，不需要預約和等待。

門市交機時，更可請門市人員進行無痛裝置轉移服務，讓消費者能完整備份舊機資料，放心輕鬆轉新機。

iPhone 12 Pro全機採用不鏽鋼設計，有銀色、石墨色、金色、最新的太平洋藍4種顏色可以選擇，共有128GB、256GB、512GB 三種儲存空間版本。iPhone 12則推出5款精美鋁金屬外觀，包括藍色、綠色、黑色、白色和（PRODUCT）RED，共有64GB、128GB、256GB 儲存空間版本。

另外，iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11 推出降價優惠。

iPhone 11 Pro Max 64GB原價39,900元，會員優惠價35,900元。iPhone 11 Pro Max 256GB原價45,400元，會員優惠價39,900元。

iPhone 11 Pro Max 512GB原價52,400元，會員優惠價46,900元。iPhone 11 Pro 64GB原價 35,900元，會員優惠價31,900元。iPhone 11 Pro 256GB原價41,400元，會員優惠價35,900元。iPhone 11 Pro 512GB原價48,400元，會員優惠價42,900元。

iPhone 11 64GB原價24,900元，會員優惠價19,900元、iPhone 11 128GB原價26,900元，會員優惠價21,500元、iPhone 11 256GB原價30,400元，會員優惠價25,000元即日全面89折起。

(工商 )