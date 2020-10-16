針對中選會今(16)日決議「公投併大選公投」、「反萊豬進口公投」二項提案均須先辦聽證會。領銜提出兩項公投案的中國國民黨質疑，中選會難道認為人民不希望擁有公投的權力嗎？多數民眾仍對萊豬開放抱有疑慮，難道不能透過投票表達嗎？中選會以重重門檻阻擋民意，就是蔡政府對人民行使直接民權的刁難與干預。國民黨表示，面對民生議題，執政黨要做的不僅是辦理徒具形式的聽證會，若真正顧民生，就應該走進基層傾聽人民真正的聲音。

國民黨指出，從中天新聞台換照爭議、南鐵東移、屏東部落強拆事件，以及面對萊豬進口疑慮，蔡政府一再展露漠視民意的傲慢，人民權益遭一步步的閹割。對於人民關切的萊豬進口，蔡政府對於法定至少三個月要開一次的食安會報，怠忽職守遲遲一年多未能召開，更直接漠視食安諮詢會議中2／3專家反對強行開放的聲音。如今蔡政府悍然刁難、拖延公投，更顯然違抗民意，國民黨呼籲全民一起監督中選會，不要濫用行政權阻礙人民公投的權利。

(中時 )