員警葉修汶（左）與陳宥瑞（右），熱心協助民眾。（警一分局提供／李宜杰台南傳真）

南市警一分局後甲派出所警員葉修汶、陳宥瑞，15日12時許接獲轄內中華東路某金融機構通報，稱有民眾沒有國外匯款經驗，卻表明要投資國外股票用途，且堅持立即匯款，當下行員發覺該男子疑似遭詐騙，立即通報警方，所幸及時攔阻，險遭詐騙12萬元。

巡邏員警葉、陳2員，15日獲報後到場關懷提問，該名林姓男子日前在臉書某社團，認識一名男子誆稱有在教導如何投資美股，且保證可獲利10％，林男一聽可獲得高額利潤，一時未查受騙，故照對方指示到銀行匯款轉帳，投資金額共計美金4000元（約新台幣12萬元），並要求轉至指定國外金融帳戶。

經警方及行員細心查證之下，其帳號設置在美國，且銀行匯款帳戶相關資料確定為國際詐騙虛擬帳號，是詐騙集團常用「假投資網站」詐騙伎倆，同時員警也從手機網路上，找尋詐騙手法等相關真實案例，此時林姓男子才大夢初醒，明白自己差點將辛苦掙來的12萬元拱手送人。

第一分局提醒，如遇到疑似詐騙手法，一定要謹記保持冷靜、小心查證、撥打165反詐騙諮詢，並呼籲民眾如有標榜高額獲利、穩賺不賠的投資機會，應盡量避免，多一份警惕、少一份損失。

(中時 )