三商壽(2867)公布第3季自結財報，今年受疫情影響，股票部位配置保守，除了股息收入較去年同期減少，股權商品投資表現不如預期，致影響整體投資績效表現，單季由盈轉虧損約10.88億元，累計前3季稅後淨利3.6億元，每股盈餘0.15元。截至今年9月底，淨值比為3.16％，另分類至攤銷後成本的債券未實現利益餘額逾676億元，較去年底增加約308億元。

三商壽以投資型商品及保障型商品為主要新契約保費收入來源，前3季新契約保費收入216億元，總保費收入1,006億元。在市場利率低迷下，分期繳投資型商品具低保費高保障及連結自選標的與類全委帳戶等商品特性，頗獲保戶青睞；且在國人日趨重視醫療保健觀念，及人口漸呈高齡化的情況下，對各式保障型商品(壽險、醫療險、重大傷病險等)都具有高度需求。未來仍將配合主管機關政策，持續開發符合客戶需求的保障型及投資型商品，以成為投資型及保障型商品專家為目標。

該公司投入資源打造專業的業務部隊，截至今年第3季，已有近8成業務員持有可銷售投資型商品證照，以專業建議客戶妥善的保險規劃。

(時報資訊)