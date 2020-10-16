美國大選前通過財政刺激前景黯淡，美股周四全面下跌。歐洲疫情惡化，歐股周四跌落至近三周低點。然港股在科技股及中資金融股撐腰下，開高走高。

周五香港恆生指數收漲228.25點或+0.94%，為24386.79點，成交金額為924億港元。國企股(H股)漲152.62點或+1.56%，為9914.90點。半導體股、原材料股和銀行股為領漲最多板塊。

阿里大漲2.7%，小米漲3.3%，僅騰訊小漲0.9%。

中資銀行股普遍高升。建設銀行漲5.5%，報5.55港元；招商銀行漲5.4%；工商銀行漲4.7%，報4.44港元；郵儲銀行、中信銀行、農業銀行皆上漲。

汽車股個別發展，長城汽車漲3.2%，報12.8港元。特斯拉概念股下跌，雅迪控股跌9.3%，福耀玻璃跌3.3%，比亞迪跌3.4%。

白雲山大漲12.7%。中國工程院院士鍾南山在一場研討會議上透露，一系列體外研究發現，白雲山複方板藍根顆粒對新冠病毒有效。

中芯國際一度飆漲6%，終場收漲0.80%，報19.96港元。中芯國際周四晚間上調第三季營收及毛利率指引，營收年增上調至14%~16%，毛利率指引上調至23%至25%。

(時報資訊)