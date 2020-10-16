台灣第一隻被證實是候鳥的黑鳶「小茄子」，今年５月從屏東出發跨海飛行1800公里到達對岸山東，但從8月便再也沒收到回傳追蹤資料，沒想到屏東科技大學鳥類生態研究室近日再度收到訊號，證實「小茄子」還健在，且正持續往南移動，14日已經進入安徽省。

研究人員透露，當時推測是衛星追蹤器故障，沒想到又再度收到訊號，讓大家欣喜若狂；更神奇的是，近日一口氣收到從8月初到現在、總共300多筆定位點，「原來這段時間追蹤器都有正常運作」。

研究人員猜測，「小茄子」一直待在很偏僻的地方，很可能是沒有手機訊號，所以GPS定位資料無法回傳，都儲存在追蹤器裡，等到開始移動到有訊號的地方，所有累積資料都一次回傳。

當時協助記錄的研究人員林惠珊說，這消息真是太讓人振奮和驚喜了，「小茄子還活得好好的」，而且已經踏上南遷的旅程，究竟會不會回來台灣度冬？坦言自己非常緊張，也表示遷徙的路程還相當遙遠和艱辛，請大家幫小茄子集氣加油！

(中時 )