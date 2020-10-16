據日本偏右翼大報《讀賣新聞》報導，日本政府已經通知美國，現階段無意在電信網路建設排除中國大陸企業。日方表示如果有安全疑慮，會再採取因應措施；或者若美國願意修改「淨網計畫(Clean Network)」，他們才會加入。

「淨網計畫」根據美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)8月所揭示要點，是指在營運商(Carrier)、商店(Store)、行動應用程式(Apps)、雲端服務(Cloud)、通道(Path，電纜、光纖等)等5大領域完全排除大陸及其他專制國家惡意攻擊，確保上述各領域與電信網路、物聯網、5G等技術不會用到「不受信任」的設備供應商產品。專制與否、是否受信任標準完全由美國委託該國智庫戰略暨國際研究中心制定。

身為美國在西太平洋最堅定盟友，日本卻婉拒參加此計畫。據了解，他們向美方解釋已經「以不指名方式事實上在5G領域排除華為」，在其他領域出現威脅時也會考慮對大陸企業採取措施，但不願進一步針對特定國家企業予以排除。

日本在協助企業將供應鏈移出大陸時也採取同樣方針，政府用各種手段利用供應鏈回流國內或東南亞，但並不是完全從大陸撤出，以迴避觸犯WTO(世界貿易組織)規則的可能性。

現實上日本在應對美國對陸發動貿易戰上，似乎更傾向保持平衡。在疫情影響下，大陸、美國經濟復甦方向是兩個極端，大陸是少數已經邁向復甦並實現正成長的區域，而且內需消費量大量提高，讓日企更難無視利益全面撤出。其次美國包括切斷華為手機晶片供應鏈等扼殺大陸半導體產業作法，也讓日企已經承受可能上看1兆日圓損失，再向美國一面倒，短期內日本無法承受大陸可能的報復措施。

日本不直接明文封殺陸企作法，和德國相似與「淨網計畫」成員加拿大相似,加、德政府都不願針對大陸企業或特定企業頒布禁令，加拿大是透過立法與行政措施巧妙達成事實上排除華為參與5G網路建設，德國正討論通過法令讓監管單位可以審查5G設備供應商是否存在安全疑慮，於理有據卻不開罪大陸官方。

(中時新聞網)