前高雄市長韓國瑜先前被罷免後，就幾乎銷聲匿跡，但他在國慶日當天PO出一段影片，累積超過60萬觀看次數，有粉專也曝光當天即時新聞社群聲量分析，韓國瑜排名第二。對此，韓市府團隊成員、前高雄市勞工局長王秋冬說，不諱言，可做為明年黨魁熱門人選的參考指標。

「聲量看政治」粉專11日則據12小時的即時新聞社群聲量分析，並以總統蔡英文、前總統馬英九、前副總統吳敦義、台北市長柯文哲、韓國瑜5人互比，5人的聲量分別以蔡英文暫居五人第一，佔53.49%；其次是韓國瑜，佔20.93%。

對此，王秋冬接受《中評社》訪問時提到，韓國瑜淡出政壇，且沒有黨職、公職身分的平民，能創造如此驚人的聲量，「關鍵在於其捍衛『中華民國』的言論起到鼓舞作用。」他說，這代表韓國瑜受到正藍支持者的青睞，也意味著韓的政治實力仍未消散。

然而，究竟韓國瑜會不會參選黨主席，王秋冬則說，這是可觀察的指標，且韓國瑜未表態。

對於外界不斷傳出韓國瑜將參選台北、桃園市長，甚至是國民黨主席，不過，韓國瑜皆未證實消息。對此，前高雄市新聞局長，也被視為韓國瑜子弟兵的王淺秋也在臉書曝光真實答案，那就是「千萬不要輕信謠言」。

(中時新聞網)