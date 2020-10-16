公費流感疫苗自開打以來，民眾接種異常踴躍，遠超越過往年的數量，許多縣市的疫苗數量紛紛告急，宜蘭縣長林姿妙16日在主持疫情會議時呼籲中央盡速增加流感疫苗數量，讓想要施打的人，都能夠有疫苗可以施打，保障民眾維護自身健康的權益。

縣府衛生局表示，由於接種公費流感疫苗的情況非常踴躍，施打速度超過中央所預估的數量，但65歲以上長者、在校學生及幼兒接種的施打速度卻較低，為了能使高風險族群優先接種，發揮疫苗的最大效益，衛生福利部疾病管制署宣布暫緩無高風險慢性病50至64歲的成人接種，並要求各地方衛生局，將公費流感疫苗優先發配醫療院所，並視情況暫停安排社區、職場設站接種服務，宜蘭縣政府將會全力配合中央的相關政策。

林姿妙在會議中表示，民眾施打疫苗的意願相當高，讓疫苗供應出現吃緊的現象，因此呼籲中央能儘速增加疫苗的供應，讓有需求的民眾都能夠放心施打，同時提醒大家，平常多運動、飲食均衡、注意保暖、勤洗手、戴口罩，將可杜絕流感侵襲。

衛生局表示，為了讓優先施打對象都能接種，公費流感疫苗將優先發配至各醫療院所，這包含了合約醫院、診所及衛生所，同時通報施打單位，先行規劃提前預約制、電話預約等調控機制或因應措施，對於行動不便的長者，將請各合約院所視情況以居家醫療方式提供協助，另外，也提醒民眾出門施打疫苗之前先行詢問院所是否還有疫苗，以免撲空。

(中時 )