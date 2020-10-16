在岸人民幣升值318基點 17:122020/10/16 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在岸人民幣兌美元官方收報6.6982，較上一交易日官方收盤價升值318個基點。 此外，人民幣兌美元中間價16日報6.7332，較上日6.7374，升值42基點或0.06％，連升兩日。 (工商 ) #基點 #在岸人民幣 #升值 #官方 #兌美元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 公募基金攀高 總規模逾18兆人民幣 04:092020/10/16 全球財經 人民幣中間價升值42基點 10:342020/10/16 財經 台幣匯率28元 恐是短期新常態 04:092020/10/16 財經焦點 操盤心法－選情＋疫情 聚焦替代能源與蘋果新機 04:092020/10/16 證券．權證 河靜鋼 逆勢調降12月盤價 04:092020/10/16 證券．權證 《金融》外資融資買台股 金管會准用外幣擔保 08:002020/10/16 財經 聚陽重啟擴產 加碼新南向 04:092020/10/16 產業．科技 大中華、A股基金 Q4發燒星 04:092020/10/16 投資理財 北京翻臉了！賣美債押日債 美媒爆背後驚人算計 10:102020/10/16 財經 人行展開5千億人民幣 MLF操作 04:092020/10/16 全球財經 財經熱門新聞 為華為復仇？ 大陸美元債承銷 香港獅王首次被踢出 - 要聞 共機擾台 兩岸要開戰？老謝：台幣驚洩台灣未來 - 財經 台灣之星iPhone12資費出爐 月租599就入手 - 財經 狂言打造製造業超級強權 川普：他輸了 大陸將擁有美國 - 財經 北京翻臉了！賣美債押日債 美媒爆背後驚人算計 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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