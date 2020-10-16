在岸人民幣兌美元官方收報6.6982，較上一交易日官方收盤價升值318個基點。

此外，人民幣兌美元中間價16日報6.7332，較上日6.7374，升值42基點或0.06％，連升兩日。

(工商 )

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