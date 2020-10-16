ETF是許多投資新手敲開美股大門的的首選，也是資產配置會優先運用的商品，永豐金證券表示，目前美國發行高達2,365檔ETF，含蓋股票、債券、房地產、黃金、原物料等五大類，投資人選擇ETF除了看類別，建議也要把資產規模納入考慮，規模大的ETF具備較高的流動性，交易活絡，目前美股規模最大的ETF高達2,900億美元，排名第10的規模也達623億美元。

永豐金證券表示，個股投資需要花費許多時間研究股票，投資ETF一次買入一個投組，可以有效分散投資風險，並節省研究時間。

依9月底資產規模排名，前十名ETF依序為SPDR標普500指數ETF、iShares核心標普500指數ETF、Vanguard整體股市ETF、Vanguard標普500指數ETF、Invesco納斯達克100指數ETF、iShares美國核心綜合債券ETF、SPDR黃金ETF、Vanguard FTSE成熟市場ETF、iShares MSCI核心歐澳遠東ETF、Vanguard總體債券市場ETF等十檔，前十大ETF在市場上都有較高流動性。

永豐金證券表示，熱門ETF中多檔以追蹤美國股市標普500指數的ETF為主，分別為SPDR標普500指數ETF、iShares核心標普500指數ETF、Vanguard標普500指數ETF；標普500指數選入美國500家企業作為成分股，指數成分股會定期檢視調整，降低投資人的主動選股的難度；SPY、IVV、VOO同樣都是追蹤標普500指數，這三檔ETF管理費略有差異，SPY為0.09％、VOO為0.03％、IVV為0.03％。

標普500指數以大型股為主，而Vanguard整體股市ETF則涵蓋範圍更大的全美國市場，除了大型股以外也涵蓋了中小型股；Invesco納斯達克100指數ETF(QQQ)，則是追蹤熱門科技股的股票指數，持股比重最高的是蘋果、亞馬遜、微軟等熱門科技龍頭公司，前10大持股即占整個ETF權重約58％，算是持股相當集中的一檔ETF。

投資人如果一開始如何選美股個股不太熟悉，可以先從美股ETF入手，在十大熱門排名中也包括了美股核心綜合債券指數相關的ETF，包括iShares美國核心綜合債券ETF和Vanguard總體債券市場ETF，這兩檔都是追求彭博巴克萊美國綜合債券指數，屬於股債平衡的債券ETF。

另外，Vanguard FTSE成熟市場ETF和iShares MSCI核心歐澳遠東ETF，兩者都是投資美國以外的已開發市場，VEA囊括了加拿大，屬於較完整的美國以外已開發市場，VEA投資配置上包含雀巢公司、三星電子、ASML等全球頂尖企業。

(工商 )