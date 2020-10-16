受到疫情衝擊，全球旅遊停擺，全球飛機製造商訂單大幅萎縮，漢翔（2634）今（16）日公布第三季稅後虧損0.11億元，每股虧損0.01元，而去年同期稅後淨利達5.89億元，EPS0.62元，第三季獲利衰退101.92％；前三季合併營收149.96億元，年減27.13％，歸屬於母公司淨利2.85億元，EPS0.3元，而去年同期稅後淨利高達14.44億元，EPS1.53元！

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