疫情影響 漢翔前三季獲利大幅縮水僅0.3元 17:122020/10/16 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到疫情衝擊，全球旅遊停擺，全球飛機製造商訂單大幅萎縮，漢翔（2634）今（16）日公布第三季稅後虧損0.11億元，每股虧損0.01元，而去年同期稅後淨利達5.89億元，EPS0.62元，第三季獲利衰退101.92％；前三季合併營收149.96億元，年減27.13％，歸屬於母公司淨利2.85億元，EPS0.3元，而去年同期稅後淨利高達14.44億元，EPS1.53元！ (工商 ) #全球 #漢翔 #EPS #稅後淨利 #疫情影響 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股價指數期貨贏家專欄－疫苗變數多 生技股行情起伏 04:092020/10/16 證券．權證 疫情無阻 中美洲友邦海鮮進口額 前三季逆勢增長二成 17:162020/10/16 財經 《生醫股》馬光營運有「升」氣 股價平盤游移 10:332020/10/16 財經 大中華、A股基金 Q4發燒星 04:092020/10/16 投資理財 疫情外送平台超夯 4月消費爭議平均每天就10件 11:052020/10/16 生活 歐洲疫情復燃 歐美股黑一片 04:092020/10/16 全球財經 美中貿易戰＋疫情後 工具機業者：匯率攻心 16:592020/10/16 財經 《橡膠股》台橡脫離Q2谷底 看好醫療、高級鞋材未來需求 16:472020/10/16 財經 車市復甦 東陽Q3轉盈Q4更旺 04:092020/10/16 證券．權證 疫情重挫北美院線 大陸電影票房首登全球第一 11:372020/10/16 兩岸 財經熱門新聞 為華為復仇？ 大陸美元債承銷 香港獅王首次被踢出 - 要聞 共機擾台 兩岸要開戰？老謝：台幣驚洩台灣未來 - 財經 台灣之星iPhone12資費出爐 月租599就入手 - 財經 狂言打造製造業超級強權 川普：他輸了 大陸將擁有美國 - 財經 北京翻臉了！賣美債押日債 美媒爆背後驚人算計 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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