外貿協會受外交部委託，16日辦理「2020年中美洲海鮮成果發表會」，為協助國內海鮮進口商採購，以數位行銷方式辦理線上洽談，截至前三季包括宏都拉斯、尼加拉瓜等進口龍蝦、白蝦等分別有3-4成成長，合併前三季自中美洲邦交國進口海鮮進口額達1.1億美元，較去年同期增長二成。

貿協、外交部指出，儘管全球疫情衝擊各國與各行各業，但台灣防疫成果全球肯定，但除了3-4月內需市場受影響較深，整體內需消費影響不大，更因高檔餐飲與超市量販需求增溫，對中美洲海鮮需求量逆勢擴大，9月底台灣與貝里斯完成簽署經濟合作協議（ECA）未來龍蝦與白蝦可望逐年降稅，瓜地馬拉、尼加拉瓜與宏都拉斯等三國則已簽署自由貿易協定（FTA），未來與中美洲友邦國將可創造更多合作商機。

進口商元家企業即強調，已與尼加拉瓜在台大使洽談，擴大進口海鮮品項，除了白蝦、龍蝦外，包括魚類、貝類等均是下一波進口新項目，進口商多數反應，疫情衝擊歐洲、中國等地區對中美洲海鮮量下單減少，且因匯率關係，相對降低進口台灣成本，台灣飯店業、餐飲業與量販超商等相對看準商機大量下單，也使得中美洲海鮮進口台灣量能擴大，以元家企業現有手上訂單，較去年同期成長5-10％，尤其第三季一度還因貨櫃不足而遞延出貨，但就整體出貨量會超過以往一年100個貨櫃量。

貿協指出，上月18日中美洲海鮮採購辦理線上洽談會，計有國內9家進口商，與4個邦交國包括瓜地馬拉、貝里斯、宏都拉斯、尼加拉瓜等23家供應商洽談，洽談場次達44場，白蝦累計成交金額3,092萬美元，龍蝦成交金額約82萬美元，預計後續1年內白蝦商機金額可達7,522萬美元，龍蝦金額770.9萬美元，總體上看逾8,000萬美元。

(工商 )