港股16日開低走高，恒指收報24,386點，漲228點或0.94％；國企指數收報9,914點，漲152點或1.56％；恒生科技指數收報7,604點，漲63點或0.8％。

個股方面，騰訊收盤漲0.9％，報557港元。

昨日挫逾4％的阿里巴巴，今日股價反彈3.2％。

(工商 )