號稱是「台北海大翻版范文芳」的時尚寵物系主任王宥婷，今（16日）出席「台北海大與萬達寵物集團產學合作」活動，她有一張明星臉，幾乎有百分之九十與新加坡天后范文芳撞臉，在網路界早被封為「台北海大范文芳」，而她經營社群小有成就，是台北海大知名的網紅名師。

王宥婷歌喉很好，但糗的是，曾經參加歌唱比賽，因為怯場又忘詞，導致被淘汰，但當時給不少評審好印象，差點就出道當歌手。但她很客氣，「我歌唱得還可以，如果有機會，我會更把握，不過我更希望可以為浪浪唱歌」。

不過，今天為了宣導保護浪浪寵物、支持領養觀念，王宥婷在活動現場當眾被舔到哇哇叫，「我的妝都舔花了，真的帶一隻最會舔的毛孩來參加，就是要大家關心毛孩！」她在台北海大時尚寵物系任教，就是從小最大的志願，「以前只要說想開寵物店，媽媽就說『要開狗店等你有錢再說』，完全不支持，所以我大學休學就去開寵物店」，後來才又進修考上碩士，現在更成了時唱寵物系的系主任。

特別的是，她愛動物的程度驚人，竟然在家養過草泥馬，但因為越長越大，後來送到農場。「現在改在家養烏龜，是會長到超大的那種烏龜喔，還有養鵝」，她還養了貓咪和天竺鼠，家中宛如動物園。她也關心浪浪，曾經帶學生去板橋收容中心去關心流浪動物，也常到三芝的浪浪收容所，她呼籲：「既然要養牠們，就要愛他們一輩子，我們是牠們的全部！

台北海大與台灣寵物界名店萬達寵物集團產學合作，打造新一代「全方位寵物管家」。今出席貴賓包括新北市動保處處長楊淑方、萬達寵物集團執行長李俊廣等人，台北海大方面則由校長林俊彥、副校長、國合長林威克及時尚寵物系院長、主任等。

林俊彥表示，「近年為持續追求時尚寵物系與卓越為本系師生核心價值，加上現今寵物已是台灣民眾最佳生活寵伴之一，這幾年甚至被估商機超過500億之際，台北海大與萬達集團展開產學合作，更決心努力實踐大學社會責任並協助產業升級」，他也預期寵物商機只會漲不會跌，相信明年會更多人來就讀，畢業一定能當寵物店的儲備幹部以上，也會是高級寵物管家。

王宥婷今天出席台北海大與萬達寵物集團產學合作活動。（台北海大提供）

王宥婷與新加坡天后范文芳撞臉。（台北海大提供）

王宥婷今天出席台北海大與萬達寵物集團產學合作活動。（台北海大提供）

(中時 )