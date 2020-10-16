郭克銘出庭應訊。（趙雙傑攝）

台北地院審理立委集體貪汙案，擔任白手套的「是知管理顧問」總經理郭克銘移審突然認罪，獲100萬元交保。法官今傳郭開庭確認認罪範圍，郭口頭上雖「全部認罪」，但被問到案情細節時卻又交代不清，讓檢察官很不滿，質疑郭取巧性認罪，一度與辯護律師激烈交鋒，全案定本月30日再開庭。

檢方起訴指出，李恆隆在爭奪SOGO經營權過程中，對立委陳超明等立委行賄，希望立委幫忙開公聽會、對經濟部官員施壓，郭克銘就是居中協調、交付賄款的白手套。檢警偵查期間，郭被羈押禁見，全案起訴移審法院時，郭改口認罪，獲100萬元交保。

北院今開庭，郭克銘說，他受李恆隆委託辦事，知道請立委們幫忙都是要花錢，因此與陳超明的辦公室主任梁文一接觸時，才答應幫忙募集政治獻金，細節都是跟梁接洽。他原本在「政治獻金」、「行賄對價」間有所掙扎，但看了檢方的起訴書及李的自白後，就認為自己真的做錯事了，因此全部認罪。

不過，檢察官認為郭認罪後的說詞，與偵查期間沒有明顯差別，和監聽譯文、LINE對話紀錄有所出入，且對賄款的主觀認知，以及行賄的對價、合意等關鍵細節避重就輕，質疑郭只是取巧性認罪，沒有認罪真意。

郭的律師團強調，郭已全部認罪，對於檢方起訴事實，以及所提事證的證據能力都沒有意見，法官怎麼列爭點，未來要怎麼判，甚至判郭無罪，他們都完全尊重，今天只是準備庭，檢察官卻輪番訊問郭，搞得好像在交互詰問，反指檢方不符合訴訟程序。

檢辯雙方一陣激辯後，法官認為郭克銘主觀認為是賄款還是政治獻金，以及付款與陳超明等人列名公聽會通知書、要求經濟部官員出席間的對價關係，郭確實講得不夠清楚，暫列為爭執事項，待郭具狀說明後，30日開庭決定有無必要再調查釐清。

(中時 )