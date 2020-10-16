2020台北國際旅展即將登場，台南星級飯店推出優惠（香格里拉台南遠東飯店提供／李宜杰台南傳真）

年度最大旅遊盛事「2020台北國際旅展」即將在10月30日至11月2日，於台北南港展覽館登場。指標性攤位之一的香格里拉台南、台北遠東國際大飯店，與Mega50三館聯合推出各式住宿、餐飲超值選擇，詳情可電洽台南 （06）702-8888、台北 （02）2378-8888查詢。

香格里拉台南遠東飯店表示，雙人入住香格里拉台南遠東飯店周日至周五尊榮客房，住宿券含早餐兩張券組下殺28折，只要7332元，平均一人1833元，立即現省1萬9046元；歷年旅展熱賣的醉月樓「櫻桃烤鴨三吃券」也有79折優惠，每張1600元。

香格里拉台南遠東飯店也表示，香格里拉台北遠東全新改裝的「遠東Café自助餐廳」首度推出嚐鮮特賣價，最低優惠約65折，每位僅需1058元。「上海醉月樓雙人平日豪華海鮮套餐」2980元，原價6556元，現在超低優惠45折；「馬可波羅義式餐廳雙人季節特色晚間套餐」3899元，原價5500元，享71折優惠，坐擁高樓台北璀璨夜景下盡享浪漫精緻的義式料理，一次購買10張，再送1張午間套餐券。

另外，旅展「滿額好禮樂」，只要消費達2萬6888元，即可將SOGO百貨、遠東百貨及愛買之通用禮券500元拿到手；金額達16萬8888元即可擁有市價6000元的illy膠囊咖啡機，送完為止。

(中時 )