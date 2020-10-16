雙和醫院響應10月29日世界中風日，攜手消防局拍攝宣導影片，16日宣傳記者會中同時表揚優秀的消防員。（葉書宏攝）

雙和醫院響應10月29日世界中風日，攜手消防局拍攝宣導影片，16日宣傳記者會中同時表揚優秀的消防員。（葉書宏攝）

雙和醫院響應10月29日世界中風日，攜手消防局拍攝宣導影片，16日宣傳記者會中邀請腦中風治癒患者張太太現身說法，同時表揚基層消防員。雙和醫院中風中心主任陳龍表示，平均每43分鐘即有1人死於腦中風，「送醫時間」是關鍵因素。

根據衛生福利部2019年統計，腦血管疾病為國人十大死因第4位，死亡人數達1萬2176人，平均每43分鐘即有1人死於腦中風。

張太太分享說，在發病前1天，曾有過眼睛上吊無意識，但約10分鐘後就恢復，直至隔天感覺頭暈不舒服，過5分鐘後就癱軟倒下，失去意識了，非常感謝醫護與消防隊合作，如今重獲新生，「不僅救了我，也救了我們一家人！」

陳龍表示，腦中風可分為梗塞性及出血性腦中風，研究顯示，高達4至5成的出血性腦中風病患，到院前心跳停止，來不及急救就已經死亡，尤其是腦幹出血，平均死亡率更高達6成以上。

此外，台灣有8成的中風都是「梗塞性中風」，是血栓堵塞造成的，根據中風治療指引，症狀發生之後經評估要在4.5小時內施打靜脈血栓溶解，搶救中風關鍵因素就是要掌握黃金時刻。

新北市消防局緊急救護科長林士閔表示，勤務上常遇到民眾對於中風徵兆警覺性不夠，誤以為是疲勞導致手腳痠麻無力、臉歪嘴斜、口齒不清，或症狀發生後，自己搭計程車或開車去醫院，甚至誤信放血、針扎手指頭等民俗療法，這些都是錯誤迷思，不要誤信偏方，以免延誤黃金治療期。

腦中風是造成死亡與失能的主要原因之一，雙和醫院為新北市重度級急救責任醫院，肩負腦中風急救重任，雙和醫院院長吳麥斯強調，4.5小時接受靜脈血栓溶解劑施打比例超過12％，符合施打靜脈血栓溶解劑適應症接受比例達100％，符合機械性動脈取栓治療比率達100％，其血管疏通率高達75％。

依據新北市消防局資料顯示，新北市消防局「到院前死亡康復率」平均為10.7％，雙和醫院為15.12％，可謂救治成效卓越。吳麥斯說，雙和醫院2017年起，整合鄰近醫院組成「動脈機械取栓治療聯絡網」，北自基隆、東至宜蘭、南至桃園地區，提供北臺灣近250萬人口提供取栓服務，即時聯繫後送至本院執行取栓服務，為搶救中風提供24小時及兩線輪值的取栓治療的醫院。

(中時 )