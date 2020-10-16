◎推南鐵強拆民宅 交通部前爆流血衝突

交通部為推動台南鐵路地下化，日前強拆最後一處民宅，下午約30名學生至交通部前聲援，痛批官方作法無恥。由於學生設下的時間內未見官員出面說明，與警方發生流血衝突，其中12人遭警方管束。

◎環狀線經營權之爭 侯友宜重申新北要負起責任

新北市欲收回捷運環狀線經營權，台北市長柯文哲日前本說「北市不可能讓新北綁架」，今天則改口說交給交通部處理，對此新北市長侯友宜今（16）日表示，謝謝柯市長和台北捷運公司、捷運局，長年以來，新北市很多捷運的興建和營運，都謝謝台北市的用心，幫新北很多忙。

◎癌友可以施打流感疫苗？ 聽醫師的就對了

「正接受治療的癌症病人可以施打流感疫苗嗎？」台中慈濟醫院在流感疫苗接種時刻接獲不少詢問。外科部主任余政展指出，流感疫苗屬於不活化疫苗，既安全也有助於癌症病人減少罹患傳染病風險，增加更多保護力，該打還是要打，但依個別不同情形，建議諮詢主治醫師，決定接種與否與適當時機。

◎闖國道釀10車連環車禍 機車騎士1萬元交保

43歲趙姓男子5日上午11時許騎機車闖國道一號，趙男遭警方鳴笛攔阻後仍不斷蛇行，最後遭小貨車擦撞倒地，釀成10車連環車禍，5人輕傷送醫，其中包含2名到場處理警員，所幸均輕傷並無大礙，新北地檢署今（16日）傳喚他出庭應訊，檢察官諭知1萬元交保。

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(中時新聞網)